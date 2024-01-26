洋基賈吉預計改打第三棒。（美聯社資料照）

洋基主砲「法官」賈吉（Aaron Boone）預計在新球季改打第三棒，守備位置改到中外野，他先前是打第二棒右外野。洋基季外補進了外野猛將索托（Juan Soto），索托去年132次四壞保送，生涯第3度聯盟最多，上壘率0.410國聯第2，而且他是左打者，讓他打第二棒排在賈吉之前最為合適。

總教練布恩（Aaron Boone）在播客節目說：「我一直都在思考，現在你們很可能看到索托第二棒、賈吉第三棒，希望今年兩人可以聯手150場以上。」第一棒的人選未定，應該會從勒馬修（DJ LeMahieu）、托瑞斯（Gleyber Torres）、佛度戈（Alex Verdugo）之中挑選。賈吉2022年以62轟改寫美聯紀錄，131打點首次坐上打點王，新球季有索托在前面，他有機會挑戰更多的打點。

索托能夠守備兩個角落，預計主要被排在右外野，佛度戈負責左外野。「不管他們需要我站在哪個位置，我都準備好了，不管是打線的哪一棒，我隨時待命。」今年是索托的合約年，他肯定會全力以赴打出好成績。

洋基大手筆「5換2」從教士買來索托，被包裹送出的先發投手金恩（Michael King）說：「我感覺是教士贏了這樁交易，我很訝異洋基放掉這麼多人。」