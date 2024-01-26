一名廖姓男子2022年間於陸軍航空第602旅擔任士官長，期間遭同僚上士踢爆，稱他與妻子林女有染，妻子甚至為廖墮胎，行徑可恥，憤而提告並求償精神撫慰金130萬元。對此，廖男堅決否認，並強調上士外遇在先，林女因此向他傾吐煩惱，二人並無不當來往。

該名上士主張，他於2022年間撞破妻子林女與廖男的婚外情，更曾在同年9月一次深夜裡，親眼目睹二人就於住處附近，當街熱吻、一邊愛撫。上士表示，當下他隨即出聲喝斥，未料二人卻視若無睹，令他精神上飽受折磨，並以廖男侵害配偶權為由提出民事訴訟，憤而求償130萬元。

對此，廖男辯稱，他作為營區官舍的福利委員，當時林女與丈夫（上士）共住官舍，而他偶然與林女遇見，由於同時身為一名單身父親，彼此之間的話題不免談及小孩教養，又或情感建議。廖男也進一步指出，林女因丈夫外遇卻同時間懷孕，無助之下向他尋求意見，二人絕無做出逾矩行徑。

事件曝光後，廖男遭軍方汰除退伍；上士則因於2022年5月與其他女女子拍攝裸露上半身的親密照片，軍方為此予以記大過2次退伍。

軍方將廖男汰除退伍，廖為此無法領取終身俸祿，並認上士求償金額過高，實在不合理，因此提起上訴。

台中地院一審，依據廖男與林女的對話紀錄，發現廖男期間不僅為林女尋找墮胎醫院，更曾向林女致歉，再三強調願意支付墮胎費用，其中訊息也包括「我的錯」、「我也愛你」、「從敞開彼此後，沒不愛過」等語。

此外，法官依據上士所稱「二人當街熱吻」的指控，勘驗當晚監視畫面，女以手環繞廖男脖子，二人上半身貼近彼此；察覺上士後，廖男隨即彈開、並以相反方向火速離去，此種種皆能顯示廖男與林女並非禮貌性地互為擁抱，最終判處廖男賠償上士30萬元。

廖男不服上訴，堅稱自己與林女未有不蒸蛋關係，且他已賠償20萬元，並與上士達成和解。對此，台中分院仍維持一審判決，駁回上訴。全案確定。