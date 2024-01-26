行銷秋冬觀光旅遊，澎湖「澎湖時空旅人軍事體驗」上架，即日起開放「時空旅人XR及天降神獸」功能，民眾只要掃描景點現場設置的QRCODE，即可與3D互動人物拍攝影像。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖縣政府行銷秋冬觀光旅遊，已經上架33個軍事主題景點數位典藏以及12個歷史AR體驗，利用AR和數位典藏功能帶領民眾穿越時空，回到過去外，即日起更開放「時空旅人XR及天降神獸」功能，民眾只要帶著手機到西嶼西臺等景點，掃描現場設置的QRCODE，即可選擇3D互動人物來拍攝互動影像。

澎湖縣政府旅遊處表示，「澎湖時空旅人軍事體驗」網羅33個澎湖軍事相關景點，其中特別精選23個歷史軍事景點以數位典藏方式介紹景點歷史背景，並安排風櫃荷蘭城堡（風櫃尾蛇頭山）、馬公金龜頭礮臺文化園區、震洋艇格納壕（望安鴛鴦窟）、通梁吼門水道（現址跨海大橋）、媽宮古城順承門、龍門閉鎖陣地、西嶼西臺（西嶼西砲臺）及澎湖天后宮等8個歷史軍事景點設置AR體驗。

還精選10個馬公市區街景，提供線上數位典藏介紹該地點對澎湖老兵的意義，並從中選擇馬公港、真善美戲院（現址為中正路麥當勞）、澎湖公車站以及電話亭（現址澎湖郵便局）等4個街景以AR方式重現舊時景觀，歡迎民眾前來體驗：https://penghu-arstory.com/Main/Portal。

而新推出「時空旅人XR及天降神獸」兩項新體驗，民眾只要帶著手機到西嶼西臺（西嶼西砲臺）、風櫃荷蘭城堡（風櫃尾蛇頭山）、真善美戲院（現址為中正路麥當勞）、馬公金龜頭礮臺文化園區、馬公港、通梁吼門水道（現址跨海大橋）、媽宮古城順承門、電話亭（現址澎湖郵便局）、澎湖公車站、澎湖天后宮、震洋艇格納壕（望安鴛鴦窟）、龍門閉鎖陣地等12個景點掃描現場設置的QRCODE，點選進入時空旅人網頁介面後，再選擇「立即開拍」選項，即可開啟選擇3D互動人物介面，拍攝互動影像。也可在任何地點選擇「時空任意門」選項，進入拍照介面，與3D互動人物拍攝影像。

且至2月28日前開放「天降神獸」功能，民眾只要掃描上述12個景點現場設置的QRCODE或是在網站典藏33個軍事主題景點現地，透過手機搜尋「澎湖時空旅人軍事體驗」並點擊天降神獸的功能，即可隨機探索兩大傳說神獸─海龜或海豚，一同在天空漫遊，海龜也象徵澎湖乞龜乞求平安，海豚則寓意豐收年年有餘，宛如天降神獸帶來好運的吉兆。