新國會三黨不過半，民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，今年是一個戰鬥黨團；面對「三黨不過半」，立法院長游錫堃能否連任成變數，對此，游錫堃今接受廣播節目專訪強調，對於連任有信心，賴清德有交代，由柯建銘處理院長選舉事宜。

主持人周玉蔻問，「賴主席是否有特別交代什麼？」游錫堃說，最主要是國會自主，因為他也很忙，中央黨部有通知他，當時柯總召也在，會組一個小組去處理，黨團會去處理，而他會爭取院長的部分，賴主席在競選時就曾說過，不是什麼新消息。

游錫堃說，「接受到這個任務就是要盡力而為」。周玉蔻追問，「當上院長比例會有幾成？」游錫堃表示，「謀事在人、成事在天，全民投票完成基本架構定了，在這個架構上盡力而為。」

主持人問，「民進黨受制於民眾黨會不會很不甘心？」游錫堃回應，在4前曾經跟他們拜票，5票都投給他，而跟柯主席之前就認識，競選新北市長和台北市長時就有聯繫過。

針對國會改革，游錫堃表示，自己4年當院長都沒有提案，之前就有改革過，國民大會已經沒有了，調查權是在監察院，如果像過去碰到一項就解決一項，沒有辦法永遠在撐，應該要憲改，釐清是什麼制度。