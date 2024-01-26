雞蛋營養多，不少人早上會來一顆水煮蛋，營養師蘇妍臣分享，忘了先退冰雞蛋，卻又想煮出不破殼的完美水煮蛋，只要先做1動作就可以，那就是先找出雞蛋的鈍端，敲裂後壓開，就可以把蛋放到電鍋內鍋，再倒水淹沒雞蛋，最後在外鍋加半杯水蒸煮，跳起來以後再燜5分鐘，就可以獲得完美的水煮蛋。

營養師蘇妍臣近日在臉書上分享，想用電鍋煮出漂亮的水煮蛋，關鍵就是煮之前，先找出雞蛋的鈍端，輕輕敲裂，再用手指「輕壓裂開的鈍端」，之後把雞蛋放到電鍋內鍋，加水淹沒雞蛋，再放到電鍋蒸煮。

蘇妍臣表示，電鍋外鍋大約放半杯水即可，之後就是等電鍋跳起來，然後燜個5分鐘就可以拿出來了，這樣煮出來的雞蛋會很漂亮、不裂開。

蘇妍臣進一步解釋說，輕壓裂開的雞蛋鈍端，是因為雞蛋的鈍端連結著沒有蛋白的氣室，蒸煮雞蛋的時候，急速熱漲冷縮，使得雞蛋內部膨脹，這時若沒先敲開，很容易就會使蛋殼裂開。

貼文引起網友討論，不少人留言表示，其實拿一張廚房紙巾弄濕，平鋪在電鍋底層，雞蛋放進去，電鍋跳起來就熟了，快速又簡單。對此營養師蘇妍臣表示，蛋殼會破掉是因為急速熱漲冷縮，要用網友的方式，必須先將雞蛋退冰，但如果懶得退冰或忘記了，也可以試試她的方法。