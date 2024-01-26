農曆年將至，2月3日（農曆12月24日）是清屯送神日，清水孟國際塔羅小孟老師指出，這天是由灶王爺帶領眾神回天庭報告民間是非與疾苦的日子，民間會在這天清屯，把佛桌、香爐及祖先牌位等清理乾淨，其中有6禁忌不能觸犯，否則恐釀家運不順。

【6大送神日禁忌】

1、不可以說壞話吵架

送神日是吉日，前2天都不要吵架，以免灶王爺一去不回，或到天庭說家裡是非。

2、送神不可以太晚

今年最佳祭拜時間為中午11：00～13：00，拜灶神若太晚拜，灶王爺會來不及回天庭，因此越早拜越好。

3、神像、香爐、祖先牌不要亂搬動

清屯完神像、香爐、祖先牌位不要亂放位置，務必歸位。

4、不宜直接用水清洗佛像與牌位

不宜直接用水清洗佛像與祖先牌位，以免觸怒神明與祖先，導致家運不順。

5、送神完再開火

送神日讓神明好好休息，送完神後再開火，若非得開火，建議開小火，並保持好心情。

6、清屯不宜有負面情緒

清屯時千萬不要有負面情緒，否則神明與祖先也會感受到負面磁場，因此清屯時務必保持心情愉悅。

【送神日5習俗】

▍準備供品

三牲水果5樣、甜粿、甜湯圓、紅龜粿、酒或水三杯、香燭一對，花一對。

紙錢：壽金、刈金、甲馬。

祭拜方法：先在神明桌上放供品，點燃蠟燭，燒三柱香請眾神來用餐，可到廚房拿香拜一下，請灶王爺到神桌用餐，並祈求灶王爺回天庭後能為自己與家人多美言幾句。

註：更有誠意的人會在廚房準備多一份牲禮來祭拜。祭拜完、燒完紙錢後再放鞭炮，讓灶神熱鬧回天庭，若住的地方不可燃放鞭炮，可以使用鞭炮音樂聲音，在廚房播放即可。

▍清屯順序

送完灶神完後要開始清屯，順序是到佛桌燒香稟告神明與祖先，即可開始，並依序清理神像、神明香爐、祖先牌位、祖先香爐、清理佛桌、清理擲杯。

▍不可以倒爐

清屯時，神明與祖先香爐可以拿全新湯匙舀起香灰，再放入濾網裡，濾網要置於香爐上方，再舀起香灰，這個動作是要過濾掉香灰中的硬塊，再把過濾好的香灰放入香爐裡。千萬不可以將香爐中的香灰直接倒出來，以免整年走衰運，好運被倒光。最後倒進去的香灰要抹平，象徵平安圓滿。

▍初四記得接神

俗話說「送神早，接神晚」，因此接神的祭拜大多要在初四下午4點後來進行，準備三牲、四果、酒、菜碗、甜點、壽金、刈金和甲馬。

▍祭拜地點廚房、神明廳：

一般都在神明桌拜，若家中沒有安置神明廳，可在廚房爐灶上祭拜，或在餐桌上拜。