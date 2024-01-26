警方喬裝尋芳客聯繫「暗黑張紹涵」後，與餘埋伏警力將其逮捕送辦。（警方提供／任義宇高雄傳真）

高雄市新興區五福三路一處大樓分租套房，警方接獲檢舉其中一戶出入複雜疑有不法行為，警方經連日探查，發現是一名36歲張姓（音譯）越南籍女子，以「越南張紹涵」名義進行性交易，警方24日喬裝成尋芳客前往逮人送辦。

越南籍張女以「張紹涵」名義在網路上刊出廣告吸引尋芳客，主打21歲E罩杯，吸引不少尋芳客前往親密接觸，因此吸引鄰居注意而向警方檢舉，新興分局獲報後，連日派警員探查，於24日喬裝尋芳客聯繫，隨即會同房外埋伏人員將張女予以逮捕偵辦。

警方表示，張女於2022年6月以工作簽證入境，惟來台後約半個月就逃離工作地並遭通報行方不明，已逾期居留台灣約一年半，起先係與友人同住在餐飲店工作，直至近日才輾轉經介紹從事不法性交易，每次以2900元之價格提供全套性交易服務。

警方對張女說詞持保留態度，將擴大清查其背後有無集團介入，並將持續掃除色情行業，全案偵訊後將張女依違反社會秩序維護法，移送裁處並移送移民署專勤隊收容等候遣返。