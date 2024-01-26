民眾黨24日舉辦「感恩餐會」，然而該黨前立委蔡壁如昨（25）日受訪時，卻稱自己沒收到通知，後續又爆出陳琬惠、李有宜兩位立委候選人也沒被通知到。對此，民眾黨主席柯文哲今回應，一定有通知，但可能比較慢，並強調「一頓飯有吃沒吃也沒那麼嚴重，不用在媒體上搞這麼大」。

柯文哲稱，一場吃飯有時候主辦單位漏通知了誰，或是有通知、對方誰沒收到的情況都會有，昨天Google熱門搜尋是民眾黨尾牙，「奇怪，選舉我們是輸的一方，政論節目也沒有停止罵我，我意思是不要拿小事情無限擴大」。

柯文哲解釋，「通知應該寄請帖，還是發個LINE呢？我覺得這種小事，當然有通知，也許比較慢，也不是正是請帖來才叫通知，這都是小事，一頓飯有吃沒吃也沒那麼嚴重，不用在媒體上搞這麼大。」

外界認為黨內有人事鬥爭，柯文哲表示，他從來不認為這是什麼黨內人事鬥爭，沒這麼嚴重啦，他重申，100％只有北韓；黨內裡面有吵吵鬧鬧很正常，本來夫妻都會吵架了，只是說這種小事，透過媒體無限放大，這才是今天的亂象，怎麼會民眾黨尾牙變成GOOGLE熱門搜尋，太奇怪了！