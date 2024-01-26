據勞動部最近一次的精算報告指出，如果不啟動年金改革，勞保基金將在2028年破產，政府近年透過公務預算、特別預算撥補，今年也編列1200億元公務預算、100億元特別預算挹注，據悉，今年1月5日首筆撥補200億元公務預算、100億元特別預算至已入帳，2月應該還會有另一筆。

據統計，截至2023年11月底為止，受惠於運用績效頗佳，勞保基金規模仍有8601億元、收益也有937.9億元，但其實每月依舊收不抵支。行政院因此從2020年起每年分別透過公務預算撥補200億、220億、300億、450億，過去都在每年2月入帳，到今年已升至1200億，特別預算則規劃從2023年起每年撥補100億元、連續撥補3年。

勞動部勞動保險司副司長陳文宗說，經與國庫署溝通，已在今年1月5日入帳首筆撥補，包括200億元公務預算及100億元特別預算共300億元，預計2月還會有另筆入帳，但具體規模等仍待討論。