美國國土安全調查署駐臺官員主任盛偉安Brian Sherota、O.U.R亞洲區副主席 Nate Davis、刑事局國際刑警科研究員李昆達、保三總隊大隊長張躍瀚、保三總隊領犬員（2位）。（由左至右，葉庭欣/翻攝）

刑事局國際刑警科透過駐美西聯絡官及美國國土安全調查署（HSI）牽線美國非營利組織「地下鐵路行動(Operation Underground Railroad, O.U.R.)」，無償捐贈警政署保安警察第三總隊首隻K9 電子產品偵測犬「Wafer」，刑事局為感謝美國O.U.R.捐贈，邀請該組織於26日來台參加捐贈典禮，並展示Wafer的偵蒐能力及出勤成效。據了解，「Wafer」目前兩歲，品種拉不拉多犬。

刑事局表示，美國O.U.R.十分重視兒少性剝削及人口販運議題，這類案件大多數犯罪事證均離不開電磁證據，故該組織致力推廣電子偵測犬至全世界執法機關。保三總隊去年7月31日派員至美國受訓2周，8月將Wafer帶回國內投入治安工作，這也是繼泰國、馬來西亞後亞洲第3隻電子偵測犬。

警方表示，Wafer能嗅聞電子產品儲存裝置上的化學塗料三苯基氧化膦Triphenylphosphine oxide (TPPO)，舉凡SD卡、手機、硬碟、隨身碟、甚至虛擬貨幣的冷錢包都能偵測，為搜索犯罪現場隱匿之關鍵數位證物的一大利器。

Wafer來台迄今，已有3次重大刑案的績效，分別為保三總隊去年8月2日查獲貨櫃車床夾藏52公斤安非他命案件的幕後主嫌溯源查緝、去年12月份支援地方警察局查緝選舉賭盤、詐欺洗錢等案件。Wafer於搜索現場確實對電子設備有所反應，並協助執勤幹員查獲床頭櫃抽屜及衣櫃內的平板電腦與手機。

刑事局表示，Wafer的加入提升了我國刑案偵查的能量，也成為打擊犯罪的利器，透過這次捐贈儀式，奠定我方與美國O.U.R.合作交流的基礎，深化與美國國土安全調查署警政合作關係，並持續共同打擊犯罪。