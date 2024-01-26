台中市高姓男子，去年9月因酒後騎車被依公共危險移送法辦，並吊扣牌照，高男為了讓機車可以再次上路，自作聰明懸掛他牌上路，遭台中市交通大隊攔下，高男還辯稱車牌是向朋友購買，不過警方查詢確認是失竊車牌，訊後依竊盜罪嫌移送。

台中市交通警察大隊第二中隊警員陳啟宏、蔡翔凱，上周六於（20日）上午6點多執行巡邏勤務，在太平區中山路1段與東平路口，攔查違規車輛時，發現1輛新型重機車懸掛舊式車牌十分可疑，利用警用電腦查詢，發現車牌已於去年11月通報失竊。

48歲高姓男騎士急忙向警員解釋供稱，去年9月因酒後駕車遭警方查獲依公共危險罪送辦，車牌當場遭查扣，因機車無法騎上路，才跟朋友買一面車牌掛在機車上，從去年12月一直使用這面車牌至今，原以為可以安心上路，沒想到仍被警方識破。

由於高男對於車牌來源避重就輕說詞閃爍，一下說是朋友的，一下又說是跟工地的同事買來的，但卻對朋友、同事的人名、聯絡方式無法清楚交代，警方不予採信，訊後依竊盜罪嫌將高男移送法辦。

警方表示，高男以為機車有車牌就不會被攔查，沒想到聰明反被聰明誤，不僅酒駕車牌被查扣，又為了讓機車能騎上路，竟然懸掛失竊車牌行駛，更被依竊盜罪嫌移送法辦，錯上加錯的行為實不可取。

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