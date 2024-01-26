積極爭取國民黨立院黨團總召的立委傅崐萁，26日於專訪表示，他已經準備好「飛彈導彈」，痛批整個民進黨都是「聊齋」，會與參選立法院長韓國瑜一同強力監督民進黨，揭發貪腐弊端，讓柯建銘睡不著覺，也不會讓賴清德把台灣帶向戰爭的危險。傅也被問到黨中央是否有介入，傅強力否認，更透露去年8月就和韓國瑜商量，韓國瑜當時不想當不分區，希望傅當國會議長。

傅崐萁今天上午接受中廣「千秋萬世」節目專訪，談立法院議長改選、國會改革與國民黨團總召選舉等議題，傅崐萁被主持人問到，當時棄選立法院院長，改為支持韓江配，是否如外傳的有條件交換，傅崐萁強力否認。

傅崐萁說，去年8月他跟國民黨立委當選人韓國瑜有商量，韓表態不接不分區立委，希望他當國會議長，後來是國民黨主席朱立倫拜託韓接不分區，把氣勢拉起來。民進黨40席可掀掉立法院，綠是草莽作戰體系，內部廝殺而對外槍砲一致，國會無足夠壓制則無法嚇阻民進黨。

針對黨中央介入黨團總召選舉傳言，傅崐萁也說，黨中央如果有介入什麼，早就滿城風雨，過去到現在他一向不是被青睞的對象，到底誰能把黨團帶起來且有即戰力，能夠壓制民進黨，大家心裡有把尺，大家願意為黨做事情都是好事。

傅崐萁也說，大家一直講他這次有在幫忙誰，新聞是以點看面，自2004連宋配起所有總統大選都是支持國民黨，成績單有交出來，每次都是得票率最高。2022九合一大選這局對戰行政院副院長鄭文燦，策略他跟朱立倫訂定，負責全國操盤。

傅崐萁指出，國民黨大仗沒有不參與的，都是站在最主要戰略位置協助，2024雖有很多摩擦，總統大選由競總負責，他是負責侯康配全國競選後援總會總幹事，負責基層立委輔選，選情在伯仲之間全力去救，成果非常好。

傅崐萁也針對民眾黨今早晨會，表示民進黨是聊齋，民眾黨是八國聯軍，8個人可以講16種意見，最後一刻可能又會翻盤，民眾黨主席柯文哲要hold住也很難。去年藍白合，每天都有新故事出來。傅說，民眾黨晨會即便是今天結論，明天也可能推翻，相信民眾黨不會這麼早出牌，依照過去跟民眾黨合作經驗，不到最後一刻都看不懂底牌。

關於外傳幾種民眾黨在立法院長選舉的劇本如何因應。傅崐萁表示，不管是接招還是退出還是各種方式，還是要經過黨團民主討論，都有可能發生，國民黨團一定要自主。

傅崐萁在面對媒體記者問到，賴士葆挑戰傅崐萁爭取黨團總召位子，傅崐萁說，這不是大家在分位子、搶位子，國民黨是一個在野黨，已經不是大宅門了、也不是紅樓夢，這是要很務實地面對，尤其今天中投、新裕台黨產又被民進黨正式充公，156億元都沒有了。此時此刻，只有用最大的戰鬥力，來震懾民進黨。

對於賴士葆也有意競逐總召位子，傅崐萁表示，大家表態以後，可以協商，協商之後，自然有制度、有民主的機制，而且我們都會遵照這個方式來進行。傅崐萁也說，「國民黨小小一個黨內選舉，沒有那麼重要，重要的是未來的國家發展方向。」

有記者提問傅崐萁，與賴士葆差別在哪裡？傅崐萁表示，民進黨都是來自於地方非常強悍型的政治人物，人才齊備，所以過去不管是各種文鬥武行當中，國民黨一直沒有佔到太多便宜，今天柯建銘總召已經很緊張了，隔空放話，「大家只有團結一心才能對抗屹立不倒的柯總召，讓柯總召偶爾跌跤一次，他精神才能振奮一點。」