屢獲建築業界獎項肯定的科達建築，標榜就是要讓首購族、自住客能以高CP值入住精品小豪宅，將台北市十大豪宅規格搬進新北市，過去4年多來於新北各大重劃區推出許多指標個案，總銷規模達百億元，已協助近600戶小家庭一圓築屋夢想，接下來科達建築將積極響應政府都更危老政策，不僅在板橋文化雙十商圈推出首發危老案「科達琢真文化」，更將進軍台北市中心，初試啼聲就成功推動大巨蛋周邊的百億規模指標案，相當受業界矚目！

科達建築董事長賴建程表示，在房價高漲的時代，更要讓自住客能在預算內買到規劃完整的高品質建築，因此科達建築將北市十大豪宅規格、知名建築團隊、日系營造品質搬進新北市中心，讓年輕首購族不再侷限重劃區，也能以中低總價買到蛋黃市區的高品質小豪宅、精華地段與生活機能，未來也以幫助自住客打工的建商為期許，將每年持續於雙北市中心商圈與重劃區推出2~4個指標案，3年推案百億案量，以服務更大、更廣的購屋族群為目標。

科達建築響應政府都更危老政策，在板橋文化雙十商圈推出首發危老案「科達琢真文化」。（業者提供）

過去4年多來，科達建築在新北市各大重劃區推出許多叫好又叫座的指標個案，如「新莊海悅花園」、「新莊科達花園」等，賴建程指出，科達建築積極響應政府政策，除了持續深耕新莊，於塭仔圳公辦重劃區開發推案；2022年也配合都更危老政策，開始深入雙北市佈局整合，並快速得到屋主支持，交出亮眼成績單。

科達建築今年1月下旬將在板橋文化雙十商圈推出首發危老案「科達琢真文化」，總銷約16億元，總戶數96戶，可售約8億元，基地位文化路、雙十路核心商圈，主打「買蛋黃中的蛋黃」，於板橋江翠指標豪宅「三輝玳門」搭設外接待中心，建築規劃15~23坪、1~2房的小豪宅產品，設計地上14樓、地下3樓，單層5~7戶，標榜日商松下營造、高規日歐建材、耐震6級銀級綠建築，社區引進英國倫敦寶格麗酒店建築語彙，融入海外端景，每坪開價約8字頭，值得一提的是，本案產品為年輕首購客、小資族皆易入手的親民中低總價帶，尚未公開已引起市場討論，吸引近300組客戶預約賞屋。

「科達琢真文化」，位於板橋文化雙十商圈，擁有精華地段與生活機能。（業者提供）

接下來，科達建築將揮軍至台北市中心，賴建程透露，在八德路三段將有總銷百億規模大型指標危老案醞釀中，看好全世界大型展演中心的不動產市場，該案鄰近台北大巨蛋，但周邊市場少有為年輕人量身規劃的居住產品，因此將規劃約17~20坪小坪數豪宅，目標能以總價2000多萬元入住北市精華蛋黃區，讓首購族一圓燙金門牌成家夢，預計最快將在2024年Q4進場。

「科達琢真文化」規劃15~23坪、1~2房的小豪宅產品，並與日商松下營造合作，更導入高規日歐建材、耐震6級銀級綠建築。（業者提供）

另外，科達建築手上還有多個危老重建案佈局中，包括捷運大安站旁45億規模豪宅地段，預計將規劃愛馬仕精品風小豪宅，有機會於2025年Q1登場；同時在北市中山區民生東路、大同區重慶北路以及新莊老街都有危老案積極整合中，未來將每年持續推案，目標成為雙北市穩定3年推百億的中型品牌開發商。