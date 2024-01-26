知名主播盛竹如在「誰摔死了李新」影片中旁白，遭前立委羅淑蕾自訴涉犯誹謗罪，最高法院認定盛對影片中所指涉的人事未盡任何查證責任，依散布文字誹謗罪將他判處拘役50天，可易科罰金，李新生前女友郭新政，判刑4月，可易科罰金，另她的臉書粉絲專頁出現辱罵、形容羅女是狗的侮辱性言詞部分，依公然侮辱罪判罰金8000元。全案定讞。

前台北市議員李新2017年墜樓身亡，郭拍了「誰摔死了李新」系列影片，並找盛在影片中旁白，內容提及「羅淑蕾與黑道掛勾脅迫郭新政」等，羅認為內容不實，提起刑事自訴。

一審判盛、郭都無罪，羅不服提上訴，二審台灣高等法院審理後，引用憲法法庭對誹謗罪的判決意旨，認為2人共同拍攝製作並上傳的系列影片，就黑道事件及變造證據部分，無論在時效性、言論與公共利益關聯性、消息來源可信度、查證成本與可能性等方面，合理查證義務都應以高標準看待，但2人都未查證。

高院認為，盛雖主張只是依郭所交付的文稿照唸，但他是國內具知名度的電視台新聞主播，收費擔任影片的主持人，卻對影片中所指涉的人事未盡任何查證之責，與郭共犯誹謗罪，分判拘役50天及4月徒刑，都可易科罰金，盛等人上訴，最高法院駁回確定。