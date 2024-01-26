台灣一年四季都吃得到高麗菜，一名菜販分享高麗菜的小知識及挑選祕訣，「尖頭」的高麗菜大多是高山種的，甜度和價格較高；挑選高麗菜記得掌握4個原則，外觀不要明顯破損、顏色要翠綠、葉梗不軟塌或硬梆梆、拿起來較輕的內部蓬鬆脆口，重的吃起來口感偏硬較甜。菜販提醒「不要在用敲敲打打拍拍聽聲音了，這不是挑西瓜。」

一名菜販在臉書發文表示，高麗菜是菜市場最常見的青菜，一年四季都吃得到，有人封它為菜王。他說全世界有麥當勞的「大麥克指數」，菜市場也有「高麗菜指數」，價格漲到200元就會上新聞，跌到低於10元也會上媒體。

大多人都聽過尖頭的高麗菜來自高山，圓頭是平地種的，不過菜販表示，近年平地也種得出尖頭高麗菜，而圓頭高麗菜的口感和甜度也越來越棒了。

高麗菜要挑重的還是輕的？菜販解答「在於每個人料理的手法跟想要的口感不同，高麗菜成熟時，會一層一層的越包越大顆，越來越緊實，葉面厚重」，他建議想吃葉薄爽脆可以挑輕的；想要咬下去出水、享受葉面甜味就挑重的。

菜販分享挑選高麗菜4大原則，首先外觀不要有明顯破損或爛葉，再來顏色要翠綠、不死白，第3葉梗要有脆性，不是軟塌也不是硬梆梆的，最後就是重量，手拿起比看起來還輕，內部較蓬鬆，吃起來脆口；想吃偏硬的口感或要煮火鍋就挑結實、拿起來比較重的。