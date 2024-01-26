曾姓女子和先生李姓男子鬧離婚分居，竟跑到大學同學廖姓男子家居住，兩人出遊還拍攝手比愛心的親密合照上傳至IG。李男發現後，怒向兩人提告求償300萬元。曾女辯稱照片都是大學時期舊照，但法官發現，兩人在拍照時都戴著口罩，明顯是肺炎疫情期間拍攝，最後判兩人應賠償李男6萬元，可上訴。

李男和曾女在2018年結婚並育有一子，2022年6月2人的婚姻關係出現裂縫，在離婚協議期間，李男在交友網站上發布了徵友訊息，曾女則跑到廖男住處「借住」。

李男後來心軟，多次傳訊給曾女，希望她能回家重新開始，但曾女似乎已經改變了心意，無法再回到過去。

曾女與廖男共同生活的期間疑似有了感情，不但多次出遊，兩人還甜蜜合照，甚至手比出愛心，曾女事後還將他們的旅遊照片上傳到IG。李男發現這些照片時相當震怒，他認為儘管他們已經分居，但還沒有正式離婚，因此他對曾女與廖男公開展示他們的感情感到憤怒，向他們提出300萬元的賠償要求。

高雄地院開庭時，廖男辯稱他收留曾女時，曾女有向他展示離婚協議書，所以他誤以為曾女已經單身，並沒有意圖介入他們的婚姻。曾女也辯稱，李男看到的旅遊照片，其實是她和廖男大學時期的舊照。

法官發現，曾女提供的離婚協議書上，男女雙方的簽名都不完整，曾女和廖男合照時都戴著口罩，這顯然是受到肺炎影響的防疫措施，最後不採信兩人說詞，判他們應賠償李男6萬元，可上訴。