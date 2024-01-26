日本名嘴若新雄純是日本慶應大學特任準教授，過去他頂著高知識份子的光環上遍不少節目，對時事發表自身看法，看似無缺點又備受信賴的他，今(26日)卻被日本媒體爆出他早年和16歲高中女生半同居，但仍花心在外拈花惹草，讓高中生女友氣到做出極端行為，幸好最後撿回一命。

一頭褐色頭髮和黑色粗框眼鏡成為若新雄純的招牌形象，據《週刊新潮》報導，若新雄純近年是不少節目力邀的寵兒，私下卻被爆料過去25歲時和一名16歲的女高中生A女交往並半同居，女方家庭複雜，不受母親寵愛，2008年與若新雄純在澀谷的一場派對中認識，A女回家後整理了拿到的名片，一一發電子信件感謝，接著收到若新雄純回信，邀她下次一起單獨約會吃飯。

若新雄純和A女外出約會兩次後，若新雄純便把A女帶回自己的住處，兩人開始半同居生活，甚至還配了家中鑰匙給A女，然而A女精神卻逐漸不穩定，主因便是若新雄純的劈腿行為，知情人透露，A女常在家裡發現其他女生的衣服和化妝品，「還曾跟另一名闖進若新雄純家的女人大吵」。

兩人交往到第4個月，A女就崩潰，試圖輕生，幸好被若新雄純及時發現。報導曝光後，若新雄純發文承認：「我跟A女交往是事實」，但澄清自己絕無像報導所說，怕被發現戀情就不敢叫救護車，而是在警方的陪同下一起搭救護車到醫院，至於被批與未成年少女交往，若新雄純坦言錯了會深刻反省，而先前常邀他上節目的關西電視台則表示：「他已經澄清清楚，並沒考慮以後不邀他」，意指沒有封殺他，其他電視台也表示不會把若新雄純列為黑名單。

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