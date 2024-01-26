下屆立法院長選舉藍綠爭霸，民眾黨成關鍵少數。民眾黨主席柯文哲今天上午召開黨團會議，會後受訪表示，知道什麼叫關鍵少數嗎？就是每天接到很多不想接到的電話，不堪其擾，這社會有各種情緒勒索，他們經過討論，認為與其這樣不如公開透明，就大家公開透明，黨內有民主程序決議，民眾黨會團進團出。

立法院長游錫堃表示對於當選院長有信心，稱自己與民眾黨關係保持不錯。柯文哲指出，「兩邊跟我們都關係很好」；而國民黨立法院長候選人韓國瑜想要私下見面，柯回稱，自己還是主張公開透明啦，因為這樣私下見面，到底裡面談了什麼，增加太多想像的空間，對他來講會造成困擾。

被問起是否藍、綠都有邀約私下拜訪，柯文哲說，很多啊，講個笑話，知道什麼叫關鍵少數嗎？就是每天接到很多不想接到的電話，叫關鍵少數。他表示，在外面放話的不算，就到黨團來正式表達嘛。

而國民黨前立委陳學聖認為，民眾黨若投給立法院長游錫堃，就等於是自坐「小綠」，步上時代力量的後塵。柯則反問，「我們投給民進黨變小綠，投給國民黨不是變小藍嗎？」反正這社會有各種情緒勒索，他們經過討論，認為與其這樣不如公開透明，就大家公開透明，黨內有民主程序決議，民眾黨會團進團出。

至於國民黨不分區立委當選人謝龍介說，若發生民眾黨支持游錫堃的狀況，國民黨不宜去接受這個副院長，外界認為國民黨可能會把票灌給民眾黨，柯文哲笑說，不回答假設性題目，訴諸公開透明民主程序，總是要建立一個制度，其實這段時間我們也接到一大堆電話，不堪其擾，就公開透明，總是要講說要怎麼做，相信聽完，然後每個人按照他的良知良能，大家投票，按照投票結果團進團出。

媒體問，民進黨立院黨團總召柯建銘說民眾黨是沒用的8席，是否不投民進黨？柯文哲回應，「我佛慈悲」，不願多做回應。另外，是否可能正、副院長投不同政黨？柯文哲指出，請他們發表過後再講，這是最公平的方法，每個人都有每個人支持的對象。

談到未來恐再度上演柯建銘大戰民眾黨準立委黃國昌，柯文哲笑稱，收視率又可以提高了，「先買一包瓜子來，吃瓜群眾，柯建銘大戰黃國昌，萬民期待，兩個總召。」

另外，黃國昌昨表示不支持立法院副院長蔡其昌，黃國昌表示，他會尊重黨的決議，但如果要問他個人意見，他有四大理由不投蔡其昌，他會跟主席、黨團成員清楚表達個人的意見，這跟主席所宣示的團進團出沒有違背。