新竹縣消防局26日辦理消防演練，日前購置的消防機器人也上陣救災，提供消防員有力的支援。（邱立雅攝）

新竹縣竹北地區人口、高樓逐年增加，住宅型態漸轉為高樓層的社區大樓，為強化民眾正確防火及避難逃生觀念，加強警、義消人員對於高樓火災事故應變能力，新竹縣消防局第一大隊26日舉辦消防演習，主打「高樓搶救」，並請出70公尺高雲梯車以及消防機器人前往救火。

竹北市目前10層樓以上約有402家，16層樓以上約有101家，若不慎發生火災，火勢恐迅速蔓延，加上各樓層住戶人數眾多，短時間內不易疏散，容易造成人員傷亡。新竹縣消防局除了強化搶救能力，也盼訓練社區住戶等人員熟練各項火災初期應變作為。

第一大隊於26日上午在竹北興希望社區舉辦高層搶救演練，模擬24樓高的社區大樓中段失火，管委會發現後啟動自衛消防編組，社區受信總機展開監控並報119救援。現場狀況分為火災發生之通報及初期作為、啟動自衛消防編組機制、滅火搶救演練、緊急救護演練、搶救布署演練等情境演練，展現平時火災搶救訓練成果。

演練共計動員各式救災、救護車輛20餘輛及消防、義消人員98位，並協調警察局、台電、自來水、瓦斯公司等單位配合參演，並特別感謝啟德機械起重工程股份有限公司共同參與演練，此次的合作與協調不僅讓相關單位更熟悉彼此的火災應變和聯合搶救工作，更培養相互支援救災的默契。

此次火災搶救演練重點是高樓搶救，由於火災現場瞬息萬變，對消防人員救災安全帶來相當大的威脅，且初期救災人力不足，為降低消防人員負擔，消防局日前購置救災利器消防機器人，高效能的消防機器人能代替消防員上陣。其具備災前偵蒐、救災滅火與災後協助等多項功能，能應對大樓及工廠火災、化學物品洩漏等高危險狀況，為現場消防人員提供有力的支援。

消防局長陳中振表示，希望透過搶救演練，來強化消防人員的火場救災能力，並強化社區每半年執行自衛消防編組的能力，才能於災害初期時將損失降至最低，最後也提醒大家，預防勝於搶救，平時就應灌輸場所人員正確的防災觀念，提升災害預警及應變效率，才能保障生命財產安全。