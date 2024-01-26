●U.S. Bank Asset Management Group資深投資策略總監Rob Haworth表示，最新發布的2023年第四季國內生產毛額（GDP）對市場來說是一大驚喜，這裡面沒有會造成問題的通膨，消費者仍繼續在花錢，因此，企業獲利和營收增長應該會改善的說法得到更多的支持。

●eToro美國投資分析師Callie Cox表示，雖然經濟衰退仍有其可能性，但聯準會似乎正在實現「軟著陸」。

●華爾街大多頭、投資諮詢公司Yardeni Research總裁Ed Yardeni對近來標普500指數的上漲速度感到不安，擔心標普指數可能正展開一場由科技股帶頭的「融漲」（melt-up）行情，非理性的榮景正持續推升估值，恐將重現90年代後期股市的投機泡沫。該美股長期多頭原本看好標普500指數到今年底可站上5400點。「融漲」指的市場過度樂觀最終導致崩盤的現象。