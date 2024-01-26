大陸全國稅務工作會議24至25日在北京召開。會議部署了2024年重點工作任務，今年再次強調了不收「過頭稅費」，但與前些年稅費優惠政策所強調的規模性和普惠性不同，考慮到財政可持續性，今後一段時間將更加注重精準性和結構性，有增有減，其中製造業、科技創新、小微企業等是重點稅費優惠政策支持對象。

大陸國家稅務總局數據顯示，2023年全年組織稅費收入（已扣除出口退稅）為31.7兆元（人民幣，下同），同時新增減稅降費及退稅緩費2兆2289億元，其中製造業及相關行業受益占比超過4成，中小微企業受益占比超過6成，全年新辦涉稅經營主體達1687.6萬戶，年增率28.3％。

上述會議還要求，今年持續深化稅收徵管改革，穩步推進全面數位化的電子發票推廣應用，擴圍上線全國統一的新電子稅務局，深化拓展稅收大數據應用，提升數位化智慧化治理效能。

此外，會中還要求著力加強和改進稅收監管，進一步夯實征管基礎，積極發揮八部門常態化打擊涉稅違法犯罪工作機制作用，加強對高風險重點領域靶向整治，深入推進精準監管和以查促治。

例如去年大陸稅務部門常態化加強文娛領域稅收監管，一些演藝明星和網路主播偷逃稅典型案件頻頻曝光。另外假企業虛開發票、假出口騙取退稅、假申報騙取優惠等，繼續成為稅務嚴打對象。