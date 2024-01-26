上述4檔台股ETF共有19萬6459位受益人。其中，以受益人數來與成交量來看，群益台ESG低碳50 (00923)最具高人氣，近5日均量7134張、受益人數10萬947人，群益投信認為，追求ESG低碳又兼具高息的存股族投資人，可多把握投資契機。

群益投信表示，台股ETF的波動度相對個股與大盤低，是穩健型投資人長期穩健投資的好選擇。今年以來龍頭股成為引領盤勢主力，近期外資對台股亦呈現買超態勢，未來外資回補行情可期，ESG永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資。

隨著對台股至關重要的半導體景氣將走出谷底，群益投信認為現階段不失為布局台股好時機。鑒於AI概念題材火熱、台股企業獲利回穩、台股具基本面支撐，ETF表現仍看好，建議可關注符合全球減碳趨勢的市值型台股ESG低碳50 ETF。

群益台灣ESG低碳50 ETF經理人洪祥益表示，大盤指數在重新站穩月線之上後，整體氣氛轉向樂觀，亦有助於台股春節封關行情，預期台股仍有機會挑戰高點。

洪祥益指出，台灣減碳政策越加明確，未來國內碳費、國際碳稅的實施都將左右企業的營運及獲利，因此在低碳轉型實踐更積極、ESG永續經營能力越好的企業將更能搶占碳金商機、掌握獲利機會，並吸引資金青睞。

由於台灣絕大多數龍頭企業都依賴出口，跨國碳費對企業獲利的影響也會越來越大，而股價正反應投資人對企業未來獲利的預估或期待，洪祥益建議，受惠全球減碳、綠色供應鏈趨勢，又擁外資回補偏好特性的ESG低碳的台股ETF，可作為投資標的。