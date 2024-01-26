大甲李綜合醫院護理師周芸帆透過電話，協助患者銜接治療。(陳淑娥攝)

中部一名賴姓小姐的父親、公公以及姊夫，這個月初分別因病在3家不同醫院住院開刀，她帶著小孩每天三地輪流跑，由於公公在其他醫院開刀後病情不穩定，大甲李綜合醫院護理師積極協助，安排到李綜合進行後續治療，公公才得以逐漸恢復健康，賴女專程跑到醫院找該名素未謀面的護理師，只為了說一句「謝謝您！」

賴小姐說，這個月初，67歲的公公在其他醫院脊椎開刀，術後連續高燒5天不退，沒力氣、也食不下嚥，人非常的虛弱，想要進一步問病況，卻只能透過該院的護理師，不知道該怎麼辦；當時，她的爸爸髖關節在大甲李綜合醫院開刀，她一想到，馬上透過電話請李綜合醫院的護理師周芸帆協助。

賴小姐透露，她的公公、爸爸、姊夫3個人同一時間分別在3個不同醫院開刀住院，雖然有其他家屬陪病，但她每天依舊帶著小孩不停奔波。由於住在李綜合醫院的爸爸開刀後病情最穩定，也最不必擔心，於是，她只好求助該院護理師關於公公的病況該如何處理，護理師詳細問細節之後，馬上提供相關的管道，給予協助，最後由李綜合醫院後續治療。

賴小姐說，她爸爸從李綜合醫院出院當天，剛好她的公公轉入該院繼續治療。經醫師初步診治，患者自述術後雙下肢疼痛、無力、雙膝腫，還發高燒，經過總院長神經外科李旭東醫師治療，在住院一個禮拜後順利出院，「真的很感謝護理師提供諮詢與協助，當時我蠟燭三頭燒，真的不知道該怎麼辦才好。」

賴小姐專程跑到醫院，找尋只跟她通過電話，協助她公公轉院的護理師。護理師周芸帆說，她原本擔任居家護理的業務，才剛剛接任出院準備的業務不久，由於賴小姐的爸爸剛好要出院，對方提及公公在其他醫院治療的問題，得知對方還要帶小孩，真的很辛苦，站在家屬感同身受的立場，才間接與賴小姐通話，同時給予協助管道。

周芸帆表示，她只是做該做的事情，患者家屬專程來說謝謝，真的很感動！她說，從事護理工作達26年，待過急診、門診、病房等單位，知道家屬心急的感受，自己也有經歷過那樣的感覺，因此，當患者家屬尋求協助後，她就盡量去做，不斷的聯繫，也請求院內其他同仁幫忙，在團隊合作下，解決了患者及患者家屬的難題。