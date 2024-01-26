反映產業最新景氣的台灣經濟研究院營業氣候測驗點，26日公布2023年12月的調查結果，製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步走高，為2023年作一個完美的收場。

台經院向廠商進行的調查問卷顯示，製造業對當月及未來半年景氣看法，經模型試算後，2023年12月製造業營業氣候測驗點為96.78點，較上月增加3.54點，結束先前連續兩個月下滑態勢，轉為上揚。

服務業對景氣的看法部份，2023年12月服務業營業氣候測驗點為93.60點，較上月增加1.78點，呈現連續兩個月上揚態勢。

營建業部份，2023年12月營業氣候測驗點為105.91點，較11月上揚3.78點，也呈現連續兩個月上揚的態勢。

台經院景氣預測中心指出，製造業看景氣是影響近期最關鍵的部份。儘管地緣政治不穩、高利率環境等因素仍影響內外銷市場需求，且時序進入電子業淡季，終端市場需求尚未顯著回溫，但是DRAM業受惠於國內外廠商減產效果浮現，帶動DRAM價格回升，使下游客戶預期價格上揚，刺激訂單增加，提高相關廠商產能利用率，故雖有接近二成的電子機械業廠商看壞當月景氣表現，但較上月調查相比已明顯轉好。

製造業對未來半年景氣看法上，市場最聚焦的半導體供應鏈去化告一段落，加上國際雲端服務供應商（CSP）業者投入特定應用積體電路（ASIC）晶片研發，帶動高階晶片代工與先進封裝測試需求增加，且DRAM市場供過於求改善，DRAM價格上揚，有助於相關業者稼動率回升，故有三成以上的電子機械業者看好未來半年景氣表現。