中國半導體行業協會（CSIA）表示，部分太陽能矽晶圓廠的營運動能只剩下40%，預計2月還會再減少。彭博社統計，內有電池的太陽能面板，自2022年8月以來，售價已大幅下修75%。
在陸企能力大幅升級之下，製造成本也跟著大減。不少公司更是利用低利貸款來廣建新工廠。彭博社表示，計算到2022年底，中國大陸正在規畫或營運的矽晶圓產量為861 GW，是2020年380 GW的兩倍以上。
CSIA指出，不是所有大陸的太陽能業者都在減產，部分甚至反其道而行，把產能利用率拉高至95%，有的甚至還100%全開。大陸的太陽能公司不少，大型的有包括隆基（Longi），還有TCL中環等等。
CSIA表示，製造矽晶圓的多晶矽製造商已放慢擴張腳步，以因應售價大跌的問題。部分規模較小的業者為了打消庫存，用貼近生產成本的價格賣出產品，幾乎是沒有賺到什麼錢。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。