中國半導體行業協會（CSIA）表示，部分太陽能矽晶圓廠的營運動能只剩下40%，預計2月還會再減少。彭博社統計，內有電池的太陽能面板，自2022年8月以來，售價已大幅下修75%。

在陸企能力大幅升級之下，製造成本也跟著大減。不少公司更是利用低利貸款來廣建新工廠。彭博社表示，計算到2022年底，中國大陸正在規畫或營運的矽晶圓產量為861 GW，是2020年380 GW的兩倍以上。

CSIA指出，不是所有大陸的太陽能業者都在減產，部分甚至反其道而行，把產能利用率拉高至95%，有的甚至還100%全開。大陸的太陽能公司不少，大型的有包括隆基（Longi），還有TCL中環等等。

CSIA表示，製造矽晶圓的多晶矽製造商已放慢擴張腳步，以因應售價大跌的問題。部分規模較小的業者為了打消庫存，用貼近生產成本的價格賣出產品，幾乎是沒有賺到什麼錢。