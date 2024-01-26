民眾黨不分區立委當選人黃國昌選前被指控汐止老家是違建，黃國昌今表示，他會做得乾乾淨淨，而且拆完以後就留個空地，上面會立個碑，「感謝民進黨德政」，並嗆問賴皮寮什麼時候要拆，請民進黨用相同標準要求自己就好，特別是賴清德總統當選人。

民眾黨主席柯文哲、8名準立委今早在立法院黨團辦公室召開會議，會後接受媒體聯訪，對於老家違建議題，黃國昌指出，自己做事原則就是，說要做就一定會做，選前民進黨利用側翼跟綠媒操作，他非常遺憾，一個法治國家，不應該淪落成這樣。

黃國昌說，再公開請教一次賴清德總統當選人，「這就是你的法治原則嗎？」他說要做，就會做得乾乾淨淨，而且拆完以後就留個空地，上面會立個碑，「感謝民進黨德政」，這是他會做的事。

柯文哲也說，他家的違建也拆了、農地水泥塊也打掉了，黃國昌也拆了，「現在輪到賴清德，你家要不要拆，奇怪我們的違建都拆掉，只有你家違建不用拆，我再補一槍」。

媒體追問，違建是新北市政府認定還是民進黨認定？黃國昌指出，違建的議題，他已經說到這地方，記者要問這問題，他只有一個問題，賴皮寮什麼時候要拆，請民進黨用相同標準要求自己就好，特別是賴清德總統當選人。