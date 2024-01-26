藝人歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣，跟隨2位姐姐進軍演藝圈，近來參加泰版創造營《創造營亞洲：泰國》，不僅在自介影片高喊：「我來自中國」，連五星旗都直接掛上，掀起網友熱議。

歐陽娣娣在Instagram貼出參加《創造營亞洲》的自介影片，她先是雙手合十，接著先用泰文跟所有人打招呼，隨即轉換成英文，並用嬌滴滴口吻自介﹕「我是歐陽娣娣，我19歲，來自中國。我喜歡睡覺、吃飯、跳舞，請投票給我，我愛你們」，結束後則是對著鏡頭獻上飛吻，還不忘眨眼比出愛心手勢，可愛俏皮的模樣，融化不少人的心。

眼見歐陽娣娣自稱「來自中國」，連國籍都是五星旗圖案，掀起網友熱議，有些人相當看好她未來發展﹕「很青春可愛，有時機會有分區域.... 台灣有沒有機會提供，所以別酸了」、「中國台灣沒毛病」、「因為國籍吸引話題上熱搜，其它參賽者一下就輸在起跑點上了」，但有部分網友則是不認同嘲諷﹕「反正他們家被這議題不知道吵了多少次，應該是免疫了」、「為什麼不是Taiwan，國旗貼錯囉」。