鄭姓男子的父親遭前鎮區某里長拔除鄰長職位，臨終前交代兒子出來競選里長，把現任里長拉下台。鄭男找上前里長協助，前里長也看現任里長不順眼，爽快答應幫忙，2人找來13位親友遷戶口支援，事後遭人檢舉。高雄地院依妨害投票罪判鄭男等人2至5月不等，均得易科罰金，可上訴。

2019年底鄭父重病住院，住院期間，他突然接到里長通知，被拔除鄰長職務。鄭父憤憤難平，臨終前特別交代兒子選里長，把現任里長拉下台，幫他出口氣。

2020年1月鄭父過世，鄭男找上前里長，由於前里長和鄭父是好朋友，也與現任里長交惡，前里長一口答應，並在鄭男和他的母親、阿姨的協助下，合力將13位親友的戶籍遷入里內，鄭男也親自投入選戰。

開票結果出爐，現任里長以6百多票大勝鄭男2百多票，鄭男引恨敗北，沒多久就接到檢警通知到案說明，懷疑他們以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票，意圖使特定候選人當選。

前里長辯稱，他幫忙遷戶口的時間點早於鄭男宣布要選里長之前，不應構成犯罪，鄭男等人則坦承犯行。

開庭時，部分親友證稱，遷戶口原因一半是因為選舉、一半是因為子女學籍。但遷戶口前，前里長確實有拜託、要把票投給鄭男。

法官認為，鄭男及其母親、阿姨雖均著手進於虛偽遷徙戶籍，但因沒有選上里長，算未遂犯，犯後均已坦承犯行，知所悔悟，應無再犯之虞，依妨害投票罪判2至3月，均得易科罰金，另宣告緩刑2年，須向公庫支付3至5萬元。前里長因有性侵前科且否認犯罪，判5月、得易科罰金，不可緩刑，可上訴。