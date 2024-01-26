警方查獲毒咖啡包、犯案手機2支、公司存摺1本、銀行金融卡1張、公司大小章2枚等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

北市一名30歲陳姓男子，日前到華南銀行和平分行欲臨櫃提領81萬多元，行員發現該帳號上午剛被通報為警示帳戶，遂通報大安警分局瑞安街派出所，請員警到場處理。

車手佯稱幫老闆提領81萬元，遭警當場識破還搜出毒品。

警方到場後，陳男聲稱是公司老闆要他來領錢，但警方發現陳男有多項毒品及詐欺前科，且陳男表示僅在該公司上班一個月，老闆就要他來領取大量現金，明顯不合理，警方因此起疑，要求查看陳男手機訊息，發現手機內有多筆詐欺提領訊息，陳男這才承認為了打工，聽從詐騙集團指示到銀行領錢。

警方將陳男帶回派出所，搜身時在陳男身上查獲毒咖啡包9包及咖啡包殘渣袋13包，並查扣犯案手機2支、公司存摺1本、銀行金融卡1張、公司大小章2枚，全案訊後，詐欺、毒品等罪嫌移送法辦，並持續向上溯源，追查同案共犯。

大安分局表示，詐騙集團利用打工求職機會，以待遇優渥、誇大不實的徵才廣告吸引年輕人應徵，特別提醒求職打工務必提高警覺多方求證，切勿將個人證件、存摺、金融卡交付他人，如有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問求證。

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