公立幼兒園於寒暑假不上課，家長必須自行負擔延長照顧費用，所有收費加起來，比私幼還貴。為解決這項問題，教育部近日通過補助要點，今年寒假開始，公幼延長照顧服務將採取定額收費，1個月最多新台幣2000元，而不足的開班成本由政府編列經費補助。

教育部去年7月舉辦全國教育局處長會議，當時台南市教育局長鄭新輝提案，希望能透過增加中央補助，降低公幼延長照顧繳交費用，避免公幼招生不良，教育部長潘文忠也承諾會向行政院爭取經費，教育部並於今年1月16日正式修正〈補助公立幼兒園辦理延長照顧服務作業要點〉，包括照顧服務人力人事費、鐘點費、加班費差額及行政費用、寒暑假加托服務午餐費、點心費等，均納為補助項目。

教育部於26日表示，新政策將從113年寒假起實施，以支持公立幼兒園符應家長需求提供延長照顧服務，不論參加人數多寡，家長都繳交定額費用（寒、暑假期間1個月繳交2,000元，平日每日服務2小時每月約繳交1,540元），不足的開班成本費用由政府編列經費補助。

教育部提到，113年編列經費10.3億元，因參與延長照顧服務涉及家長意願且甫實施，尚難估計受惠幼兒人數。實施定額收費後，若以每班招收10人規模估算，寒、暑假期間每月至多可減少繳交約1萬570元，平日每月至多可減少繳交約1000元。

教育部也說，自113年7月起，部內選擇150個非營利及公立幼兒園試辦臨時照顧服務，每園補助增置1名人力，並在各據點排定固定服務時段，以提供育兒家庭臨時性支持措施。補助經費約1.125億元，具體實施方式尚在規畫中 。