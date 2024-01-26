民進黨總統當選人賴清德5月20日就職後，將任命新內閣，總統府秘書長林佳龍被點名為閣揆人選。林佳龍今出席台灣智庫「台灣國家願景系列論壇」，受訪時表示，新當選的總統一定會依照憲法，組成最好的執政團隊，而他與賴清德並未針對人事任命聊過，交接業務已開始進行。

林佳龍今受訪時針對閣揆議題說，新當選總統會依憲法賦予的職權，任命行政院長組閣，520就是新總統的就職日。他說，目前立法院是新的國會組成、產生新的立法院長副院長，還是蔡總統主政的期間，他相信人事的安排，新當選的總統一定會依照憲法，來組成一個最好的執政團隊。

林佳龍提到，賴清德在當選當天的國際記者會上有提到，未來因應新國會會推動「民主大聯盟」，對於朝野政見主張，好的都會加以研議，特別是有爭議性的議題，不會急著推動，會尋求朝野有共識、社會最關心的政策來落實。

媒體追問，是否有跟賴清德聊過？林佳龍說，選後大家都會針對政局有交換意見，「我們就在同一個總統府辦公、也常開會，但我們現在的討論都不涉及到未來的人事」。他表示，因為自己是總統府秘書長，依例由他負責交接業務，已開始進行。

至於台中、桃園立委選情差，如何看待？林佳龍說，選舉所透露的民意都值得政黨、特別是執政黨詳細探討，新的國會該如何回應民意，朝野要一起來努力，至於特別選區的選舉結果，也應該要檢討，作為未來施政參考跟未來努力的目標。

針對長榮機師揚言罷工一事，過去支持設立罷工預告期的林佳龍說，罷工是憲法賦予的權力，若有影響到第三者、消費者，相信勞資雙方都該有所考慮。「有關於罷工期的問題，現在已有些規定，如何能合乎社會公眾的利益，過去的協商也能給現在參考」。