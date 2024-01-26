北市警信義分局吳興街派出所與台北醫學大學聯合舉辦交通安全會議，共同研議如何加強學生防禦與安全駕駛觀念。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

寒假及春節期間為汽機車出遊的旺季，為加強防制學子們交通事故，北市警信義分局吳興街派出所特與台北醫學大學聯合舉辦交通安全會議，共同研議如何加強學生防禦與安全駕駛觀念，期能降低交通事故。

北市去年1至10月A1交通事故中，年輕人駕駛機車死亡人數達9人，其中18歲至25歲機車族群屬高風險防制重點；另據台北醫學大學統計，去年交通事故中新生所占比率高達60％，對於新生的宣導將持續努力，吳興街派出所在新的學期也將積極與台北醫學大學合作，辦理多場交通安全宣導活動，包括社團負責人研習營交通安全宣導、服務隊道路安全線上講習等，透過每學期交通安全會議研議如何加強學生交通安全教育，收集各單位及學生代表意見，由警方分享交通事故案例探討及肇因分析，與校方持續宣導學生騎乘機車時，防禦與安全駕駛正確觀念。

信義分局表示，寒假期間青少年集體出遊機會增加，經常發生騎車事故造成傷亡案例，特別呼籲學生外出騎乘機車時，應注意不超速、不搶快，轉彎時應打方向燈等防禦駕駛觀念，以降低機車事故發生，而在春節期間飲酒餐敘切勿酒後駕車，除飲用酒類飲品或食用含酒精食品後切勿駕駛車輛外，亦應注意宿醉酒駕問題。