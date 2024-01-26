許多人對於暖男總是難以抗拒，不過知名運勢網站《摘星工廠》點名3星座女偏偏不稀罕，認為暖男只適合當朋友，反倒對於霸道總裁類型的男生心動不已，對方態度越高冷，她們越愛。

▍獅子座

暖男對獅子女來說有點吸引力，但不足以讓她們動心，因為獅子女喜歡強者，尤其是霸氣測漏、話不多，卻能搞定一切的男人。獅子女需要的是有人能為自己遮風擋雨、接住自己的負面情緒，就算對方態度高冷也沒關係，因為這種男人一旦暖起來更讓人動心。

▍雙魚座

雙魚女是典型的浪漫主義者，本身就具備暖心的特質，能照料好自己的情緒，因此更渴望在愛情中遇見拿著寶劍將自己從惡龍爪下拯救出來的黑騎士，那種強大、無所畏懼的魅力，才能真正打動雙魚女的心。

▍天秤座

天秤女之所以對暖男免疫，是因為身邊追求者不斷對她噓寒問暖、無微不至的貼心照顧，時間一久自然沒有那麼稀罕。一旦霸道總裁形象的男人出現，就能成功引起天秤女的注意，尤其是獨特的個人魅力，總能讓天秤女欲罷不能。