所謂行行出狀元，職業不分貴賤，許多罕見職業也相當值得尊重，一名在「手天使」工作7年的來賓Jing，最近上節目坦言台灣在這方面人手不足，現在預約可能3年後才等的到服務，,讓沈玉琳不禁傻眼問：「不能用急件處理嗎？」

所謂手天使就是替身障人士滿足生理需求的服務，來賓Jing擔任此工作7年，最近上《11點熱炒店》分享這工作的秘辛，她表示這工作其實不太算一個行業，因為她們都不收錢，「因為一旦收錢就變成性交易了」，而手天使內部的員工大多也是志工。

老公幫老婆預約按摩更興奮！預約手天使一等就要等三年？！ 11點熱吵店

Jing直言，手天使的工作就是幫身心障礙者自瀆，主持人沈玉琳補充：「他可能手部沒有力氣，或沒有手，總之他就是沒辦法自己進行那樣的事」，然而Jing表示，目前台灣這類服務的困境是，許多身障人士可能看了謎片，性慾來了，立刻預約了手天使，卻要等到3年後才會有志工上門。

聽聞這件事後，沈玉琳驚訝問可否用急件處裡？Jing搖搖頭說：「沒有辦法」，因為太多人申請，又因常被外界汙名化的關係，願意從事這項工作的志工少之又少，身障者報名後得先經過工作人員訪談確認，一一明白對方的障別和需要服務後，才能進一步約旅館見面，沈玉琳笑說：「那還沒等到應該就先得內傷走掉了吧？」