現代人3C不離手，滑手機、追劇、打電動，維持久坐不動的姿勢，肩頸容易出問題，也常造成腰痠疼痛、肌肉發炎。醫師指出，預防痠痛，最重要就是多休息、變換姿勢，可設置鬧鐘，每30分鐘起身活動，並可多多按摩，將能有效舒筋活血，緩解久坐所造成的肩頸痠痛與腰痠背痛。

博愛馬光中醫婦幼診所中醫師鄭凌軒在臉書粉專馬光醫療網滑手機所造成的肩頸與腰痠背痛，可說是文明病，建議盡可能讓自己維持良好的姿勢，例如適當的桌椅高度，較能維持好姿勢，若需長途開車、搭車，則盡量避免穿著緊身衣物，來減少血液循環不良的情況。

鄭凌軒表示，以中醫的觀點，按摩可以有效緩解這些久坐造成的筋骨痠痛，以下提供7個穴位，適度按摩有助於促進血液循環、解除痠痛疲勞。

可緩解肩頸痠痛的3處穴位。（圖：馬光醫療網提供）

■可緩解肩頸痠痛的3處穴位。

1.風池穴

沿耳後乳突邊緣向後滑動，可在枕骨下、斜方肌外側摸到一凹陷處，可促進頭部血液循環，有效紓解肩頸的各種酸痛。

2.肩井穴

位於肩外側緣和大椎穴之中間點，主治頭項強痛，肩背疼痛，可舒緩肩頸肌肉，改善落枕、肩頸僵硬。

3.天宗穴

位於肩胛骨的正中間，可舒緩胸內氣滯、緩解肩關節發炎、肩頸痠痛、落枕、手臂痠痛無力。

可緩解腰痠背痛的4處穴位。（圖：馬光醫療網提供）

■可緩解腰痠背痛的4處穴位。

1.環跳穴：環跳就是站立時夾緊屁股，屁股會出現的凹陷處，可利腰腿，腰臀痛、髖關節痛及衍生的下肢痠痛皆可應用。

2.風市穴：

在站立時手掌貼於大腿，中指指尖所擺放的位置，可治膝痛、腰痛、腿腳乏力等。

3.委中穴：在膝後中間位置，功效為舒筋、利腰腿，能應用於急性腰痛、腰脊僵硬、膝痛。

4.後谿穴：

在手握拳後小指旁最突出掌紋肉上，後谿清熱舒筋、通督脈，能緩解脊椎相關的疼痛症狀。