「小蘋果」汪曼熙的父母是大陸歌手汪峰、葛薈婕，18歲的她長得亭亭玉立，被不少網友鼓吹出道。葛薈婕昨開直播爆料汪峰不顧小蘋果的感受，把她簽給那英的公司；對此，汪峰透過工作室發聲明否認。

葛薈婕25日在直播中表示，當初跟汪峰分手時，她常在國外忙工作，唯一的要求是希望汪曼熙能出國、遠離輿論壓力；話鋒一轉，她突爆料：「你看熙熙現在又開始回到這個圈子，唱歌、跳舞樣樣都會，現在還要簽那英公司。」

葛薈婕解釋不是嫌棄那英，並無奈地感嘆：「我再生一個吧，我自己好好教育。」她不滿汪峰安排汪曼熙加入那英的公司，質疑：「老汪自己沒公司嗎？為什麼要給那英？」

汪峰發聲明打臉葛薈婕。（圖／微博@汪峰工作室）

而對此，汪峰25日晚間透過工作室發聲明，表示「汪峰不顧女兒感受」、「汪峰女兒將簽某某公司」等跟事實嚴重不符，已侵犯汪峰及其家人的合法權益；為了保護家人，汪峰方要求下架、刪除相關不實文章、報導、資訊，保留追究法律責任的權利。