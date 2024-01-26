2024台灣燈會安平燈區即將於2月3日啟燈，為擴增停車容量，台南市政府與高雄港務公司洽商後，除將於燈會假日期間開放安平港環港道路提供接駁車通行外，市府交通局也增闢南區清水路周邊臨時停車場約700席小客車停車位，以及增開免費快速接駁車，歡迎從台86快速道路及台17線北上車輛多加利用，不需進入市區及減少尋找停車位的時間，即可輕鬆遊逛安平燈區。

交通局長王銘德表示，經再盤點燈區周邊合適空間後，將於安平燈會假日期間，增闢中華西路與清水路口西北側國有土地臨時停車場，以及開放清水路兩側路邊停車，總計約可再提供約700席小客車停車位。

此外，搭配燈會期間假日上午9點至晚間12點增開的免費接駁車路線，港務公司也已同意開放該路線接駁車可行駛安平港環港道路，不僅可提升接駁車行駛效率，還能有效減輕台17線中華西路段的交通負擔。

王銘德指出，預期燈會假日期間會有大量利用台86快速道路，以及從高雄以南利用台17線北上車輛專程前來安平燈區賞燈，增闢南區清水路周邊臨時停車場可適時將車輛攔截在外圍，除避免增加安平區的交通負荷外，民眾也可節省進入市區及尋找車位的交通時間，再加上停車後即可搭乘行駛安平港環港道路的快速接駁車路線，相信會是方便又快速抵達安平燈區的最佳方式，歡迎賞燈民眾多加利用。