2024總統及立委選戰於本月結束，國民黨雖然在立法院拿回第一大黨角色，不過總統選戰並未完成政黨輪替的目標。至於針對下一屆2028年總統大選，黨內呼聲最高的就是台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安。不過台北市議員游淑慧指出，黨內有2點初步共識，就是候選人不帶職參選，且黨主席與總統候選人應為同一人，因此判定下屆總統候選人就是盧秀燕而非蔣萬安。對此蔣萬安則表示，外界不需要一直替他找工作，也不用一心想著鴻鵠將至，只要在崗位上好好打拚就好。

游淑慧日前接受網路媒體專訪時分析，在台灣政壇，政治人物的支持度通常會越來越低，不過盧秀燕是少數特例，盡管第1次任期支持度並不高，縣市長滿度也是倒數，但第2任的支持度卻比第1任高，「她很有韌性，也沉得住氣。」也在藍綠對立的情況下展現成熟的圓融度，一定會是下任總統候選人。

游淑慧透露，國民黨內目前私下有2個初步共識，分別為「候選人未來不帶職參選」以及「黨主席與總統候選人應為同一人」，因此現階段檯面上呼聲也相當高的台北市長蔣萬安，在需要完成下一任台北市長任期的情況下，「2028總統大選，國民黨的總統參選人一定就是盧秀燕。」

針對游淑慧的說法，蔣萬安26日受訪時回應，表示大家真的不用再一直幫他找工作，也不用一心想著鴻鵠將至，「我想我們就是好好在崗位上面努力為市民服務打拼。」

現場媒體追問，國民黨不分區準立委韓國瑜未來於立法院的辦公室，抽到的研究室被外界分析是「風水不太好」，原因在於過去使用該間研究室的立委都連任失敗？對此蔣萬安則豁達表示，除了相信風水以外，也要相信民意如流水，「我命由我、不由天，命運是自己創造的，宿命是要來打破的。」