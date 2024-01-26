113年全國大專校院校長會議於26日在台中舉行，國立科技大學校院協會提案，大學教師薪資待遇難和國際高教及國內產業競爭，甚至連馬來西亞與印度都無法比擬，建議成立政府跨部會專案小組，解決高教人才危機。

國立科大校院協會認為，大學教師學術研究費、教師俸點、彈性薪資等，應由全國大學校長會議具體作出建議，由教育部向府院反應，並成立跨部會專案小組研議，才能解決高教人才危機。

國立科技大學校院協會理事長、雲林科技大學校長楊能舒表示，我國教授薪資水準不僅不到海外大學的一半，甚至連馬來西亞與印度都無法比擬，更無法和產業競爭，過去大學校長們曾與蔡英文總統會面時反映此事，總統認為「薪資問題是政治問題」，可見不好解決。

「體制內做就是很緩慢！」楊能舒認為，如果想解決薪資問題，合適的做法就是「大學法人化」，教育部則有責提供一筆經費給「法人化大學」，讓學校能放鬆會計、人事、生源等控制，如此我國高教便再無公私立之別，希望能決議聽過後推動，且不宜再拖，否則「明年體制內，後年體制內， 問題永遠無法解決！」

高教司副處長吳迪文回應，大專校院教師薪資包含本薪、年功與學術研究加給，且本薪和公務員連動，近年已嘗試公教分離，教師學術研究加給可單獨研議，因此陸續提供10％、15％的加薪，已和公務員脫鉤，未來會持續朝該方面努力。

教育部長潘文忠說，112年府院已經責成教育部和國科會提出教研人員待遇提升計畫，調升薪資待遇，並由教育部補助調薪差額，透過獎補助機制協助私立學校，因此該議案不作成決議，但會繼續努力。