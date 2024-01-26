新北市1名66歲吳姓男子，因在2017年拒絕酒測又無照駕駛遭到裁罰，加上各項違規及滯納燃料費、健保費，欠繳金額達12萬5000餘元，案件被移送法務部行政執行署新北分署執行，吳男妻子原表示以分期方式繳納，但僅繳1期就未再繳，導致他名下1筆位於雲林縣的土地遭到拍賣，吳妻也僅無奈表示：「想怎麼執行就執行吧！」

吳男在2017年8月間騎乘機車行經台北市士林中正路一帶，被警方攔查實施酒測但吳男拒測，遭裁罰9萬元罰鍰，警方也查出他無照駕駛，依法開單告發，但他依然故我，後來又2次無照駕駛，各遭裁罰9000元，還有一次交通違規被罰900元，另外還有滯納機車燃料費263元、健保費1萬6000餘元，總計欠繳金額達12萬5000餘元，案件被陸續移送新北分署執行。

新北分署查出吳男名下有位於雲林縣的土地可供執行，但仍先以書面催繳並通知吳男到場報告財務狀況，後來吳妻在2022年10月間主動到場說明，稱丈夫財務困難，願每月自動繳納3000元，但沒想到當天繳納後，就未再續繳，新北分署去年2月致電吳妻催繳，但對方卻稱「就是沒錢可以繳，有錢才會繼續繳，想怎麼執行就執行吧！」

因吳男無其他財產可供執行，因此新北分署囑託嘉義分署執行其名下位於雲林的農牧用地，該土地為吳男在2005年因贈與所取得，持分2分之1，共約411.5瓶，但該土地在2006年間已由銀行聲請法院辦理假扣押查封，嘉義分署將於今年2月6日以底價131萬6800元執行第2次拍賣。

新北分署呼籲民眾切勿心存僥倖酒（毒）駕，以免害人害己，並傷及荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，按時繳款，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒（毒）駕罰鍰案件持續強力執行之決心。

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