為提供市民安全、優質的住宿型長照機構，高雄市衛生局對61家機構進行督導考核作業（包含55家一般護理之家、6家住宿式長照機構），26日結果出爐，其中有6家（10％）不合格，針對不合格機構已由高雄市政府衛生局聘請長期照護實務專家及學者進行輔導完成。

現今醫療進步平均壽命延長，當父母年邁時，兒女也年長，孝順並非時時刻刻在身旁守候，而是應妥善安排符合長輩個別健康需求的長照服務。市民在選擇住宿型長照機構時，優先確認是合法的立案機構，可親至機構現場參觀入住環境、餐食、照護人力等，詳閱定型化契約及收費標準，並可至高雄市政府衛生局網站查詢是經衛生福利部評鑑、高雄市政府衛生局督考合格之機構作為選擇。

高雄市政府衛生局依護理人員法及長期照顧服務法針對所權管的一般護理之家60家（4419床）及住宿式長照機構12家（1072床），在衛生福利部四年評鑑合格效期內，每年辦理督導考核作業，確保照護品質的維持，參採衛福部的評鑑基準項目，特聘請長期照護實務專家學者，就「行政組織、經營管理服務對象權益保障」、「專業服務與生活照顧」、「環境設施與安全維護」及「創新改革」等四大構面進行評核。

高雄市112年共計61機構參與督導考核作業(包含55家一般護理之家、6家住宿式長照機構)，督考結果合格55家（90％），不合格6家（10％），針對不合格機構已由高雄市政府衛生局聘請長期照護實務專家及學者進行輔導完成。