美國全力圍堵大陸發展晶片業，去年和荷蘭政府達成一項秘密協議，限制艾司摩爾（ASML） 向大陸出貨，但數據顯示，大陸在去年仍是ASML最大出口市場。

根據美國財經媒體報導，上述協議已陷入僵局，美荷兩國的協議最初是想優先禁止深紫外光曝光機（DUV）等設備出口至大陸，但由於全球經濟表現低迷，荷蘭政府仍批准更多的產品出口至大陸，打破了美國官員原本預期的目標。

統計顯示，大陸去年已成為ASML最大的市場，大陸企業在即將實施的出口禁令前大舉購買設備，光是去年12月，大陸從ASML進口的曝光機設備金額就高達11億美元，年增幅近1000%，相比11月也增加44.2%。去年第4季，大陸從ASML進口的曝光機總額達到25.352億美元。

大陸去年仍是ASML最大出口市場，ASML執行長溫尼克（Peter Wennink）受訪時表示：「公司在大陸90%的業務都與成熟的技術有關。」

為配合美國晶片禁令，荷商艾司摩爾（ASML）正式宣布，2024 年起將無法為大陸出貨三個型號包括NXT:2000i、NXT：2050i、NXT：2100i及後續推出的重要浸潤式微影設備，包含NXT:1970i及NXT:1980i也無法出貨給大陸先進製程晶圓廠。