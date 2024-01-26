新竹市警察局第一分局與「新竹第三信用合作社」攜手合作，於金融機構實施「防搶」演練，由2名員警假扮持槍歹徒戴全罩式安全帽挾持保全人員侵入金融機構開槍行搶，過程十分逼真，行員雖有心理準備仍被過程嚇到。

新竹市警一分局執行今年加強重要節日安全維護工作， 實施防搶演練，2名員警假扮持槍歹徒戴全罩式安全帽挾持保全人員侵入金融機構開槍行搶，並將隨身攜帶之手提袋，丟入櫃檯內，開槍要員工將錢裝入，取得贓款後警鈴大作，才匆忙奪門逃跑。

新竹第三信用合作社協理孫文津表示，行員雖有心理準備，仍然被逼真行搶過程驚嚇，顯示防搶演練確實有必要，透過全程參與演練，演示應對搶劫及詐騙威脅的標準程序，可提升金融機構業者及保全人員的敏銳度，更能加強安全防衛能力，保障客戶和員工的生命、財產安全。

警一分局長簡彥匡呼籲，民眾於春節期間外出，盡量避免攜帶大量現金及貴重金飾，若存領大量款項，宜有2人以上同行，並可隨時向派出所申請警力護鈔，假若不幸遭遇搶奪等刑案，首應保護自身生命安全，並保持冷靜，立即記下歹徒容貌、體型、特徵、衣著、車牌，撥打110報案。

另外，為防止民眾遭到詐騙，警方也進行「阻詐」演練，加強宣導有關反詐騙的最新資訊，並提醒金融機構業者，若發現民眾疑似遭到詐騙，除進行關懷提問，可同步通報警方到場協助處理，有效提升攔阻詐騙之成效，透過現實情境模擬，提高應變能力及處置效率。

簡彥匡表示，此次特別實施模擬歹徒持槍搶劫，以及攔阻民眾遭詐騙匯款等防搶及阻詐演練，旨在強化防搶、阻詐等觀念及應變能力，希望藉此提升金融機構業者及保全人員的敏銳度，盼透過與警方密切的聯繫與合作，讓民眾安心過好年。