每年12月至3月正值蜜棗盛產期，台南蜜棗進入採收季。日前台南市府完成首批輸日蜜棗檢疫，共計1.5萬噸台南蜜棗將外銷日本，而第二批、第三批總計4.35噸的蜜棗也預計於1月30日及2月5日空運至日本。台南市長黃偉哲強調，台南蜜棗品質穩定，在內銷、外銷市場皆廣受歡迎。

品利農場業者謝明樹表示，品利農場的蜜棗種植面積約14公頃，以「珍蜜」、「珍愛」等品種為主，其中珍愛品種外觀卵圓翠綠，皮厚多汁，耐儲藏適合出口。農業局長李建裕強調，蜜棗外銷日本的藥檢非常嚴格，必須進行連續14天攝氏1.2度低溫冷藏檢疫處理，檢附生產履歷且確定沒有病蟲害，才能裝櫃啟運。

圖說：台南外銷蜜棗進行檢疫 (圖片來源：台南農業局提供)

↑圖說：台南外銷蜜棗進行檢疫 (圖片來源：台南農業局提供)

謝明樹說明，農場蜜棗去年外銷日本總量為16.25噸，今年第一批輸日蜜棗1.5噸已於1月11日入庫檢疫，預計於1月25日檢疫完成空運日本。第二批2噸蜜棗已入庫檢疫，預計於1月30日空運日本。第三批2.35噸也已入庫，預計2月5日出庫空運日本。去年亦外銷香港、加拿大、帛琉等地區達60公噸，品利農場採技術種植，也分期採收，還有遮雨設施，以維持好品質。

李建裕表示，謝明樹投入農業多年有成，榮獲107年全國棗評鑑頭等獎及108年第31屆全國十大神農獎。台南蜜棗以其出色的品質吸引了許多商家爭相採購。不僅在內需市場上銷售暢旺，而且在外銷市場上更是連年取得突破。李建裕強調，農產品的內外銷不僅為農民帶來豐厚的收益，同時也讓消費者有機會品嚐到高CP值的農產水果，除了持續拓展外銷市場外，也歡迎國人趁年節前購買蜜棗過年送禮。

台南市長黃偉哲表示，台南是水果之都，其中蜜棗是春節期間不可或缺的吉祥水果之一。其品質穩定、口感清脆香甜，富含大量維生素C、B1、B2以及鉀、鈣、鎂等礦物質，不論在內銷或外銷市場皆為廣受歡迎的水果伴手禮。農業局長李建裕指出，台南蜜棗種植面積約261.74公頃，僅佔全台的14%，但台南的氣候和土壤條件適合蜜棗生長，台南蜜棗品牌廣受國內外歡迎。