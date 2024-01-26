為強化臨海產業園區道路品質，進一步提升產業運輸效率，高雄市工務局道路養護工程處近期針對臨海工業區周邊道路陸續改善，包含前鎮區金福路（草衙二路至新生路）、小港區中安路（紅毛港橋至廈莊一街）、大業北路（中山四路至台機路）、北林路（博學路至山明路）等路段，就地取材應用中鋼轉爐石搭配改質瀝青進行刨鋪翻新，增進道路耐久性與行車安全。

臨海工業區周邊道路在交通往來流量大與長期重車輾壓下，路面損壞嚴重（圖片來源：高雄市工務局提供）

臨海產業園區為高雄市工業重鎮，是大型綜合工業區，園區涵蓋前鎮區及小港區，其中如台灣糖業股份有限公司、台灣中油股份有限公司煉製事業部大林煉油廠、中國鋼鐵股份有限公司、台灣國際造船股份有限公司、中國石油化學工業開發股份有限公司等等我國工商發展重要支柱均位於區內，持續扮演我國經濟重要推手，園區內不僅車流量大，且重車行駛頻繁，對於道路鋪設的品質是個嚴苛的考驗。

道路改善工程取材應用中鋼轉爐石搭配改質瀝青進行刨鋪翻新，增進道路耐久性與行車安全（圖片來源：高雄市工務局提供）

高雄市工務局指出，本次路段改善面積合計約為92,400平方公尺，所改善道路除為貨櫃車行經路線，亦連結高雄國際機場、台17線等重要交通樞紐，同時串聯周邊民生機能，在交通往來流量大與長期重車輾壓下，路面損壞嚴重，採用轉爐石搭配改質瀝青進行刨鋪改善，轉爐石是煉鋼廠轉爐冶煉的附加產物，將其回收再利用於道路鋪築，具有強度高、耐磨損、抗車轍等優點，可大幅提升路面承載力、平坦度，延長道路使用年限、降低維護成本，此外施工過程皆依「瀝青混凝土刨鋪作業手冊」規定辦理，落實施工標準化，提升道路品質。

轉爐石取代天然石粒料改善路面也是一種資源循環零廢棄的作法，產生更少碳足跡，達成循環經濟的轉型永續目標。（圖片來源：高雄市工務局提供）

道工處表示，因轉爐石成分使其具有類似水泥的水化膠結特性，能與瀝青膠泥更加緊密結合，提升瀝青混凝土抗剝脫能力，讓使用轉爐石的道路較一般道路的壽命長2.5倍以上，並提升用路安全、降低維修頻率及成本，應用轉爐石取代天然石粒料改善路面也是一種資源循環零廢棄的作法，產生更少碳足跡，達成循環經濟的轉型永續目標。