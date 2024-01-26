現任立法院長游錫堃今（26）日在廣播節目《新聞放鞭炮》接受資深媒體人周玉蔻專訪，二人中間談到是否該為沒有選上下屆院長辭職而大動肝火，周玉蔻指控「不希望讓位給年輕人」，游則多次喊「以訛傳訛」回應，火爆場面引發全網討論。對此，專業政治顧問、民眾黨主席柯文哲前幕僚吳靜怡（Grace woo）直言，和韓國瑜相比，游的表現相當沒有智慧。

周玉蔻在節目中當面詢問游錫堃，如果沒選上院長，是否王義川能當上立委；游立刻回應，這是以訛傳訛。周玉寇質疑，「那麼生氣幹嘛？所以你惱羞成怒？」游錫堃則不停強調，那個就是以訛傳訛。周接著喊「所以你不希望讓位給年輕人，如果你沒有當選，也不會離開國會？」，游錫堃接下來都以「以訛傳訛」回應。

吳靜怡今日稍早在臉書發文討論，「游錫堃是適任的院長嗎？不講政黨，就講今天的突發狀況。」她稱游錫堃今天上演在廣播節目、YT Live的情況下跟周玉蔻大吵架，而且是知情當著全國聽眾的狀況，持續鬼打牆指責主持人「以訛傳訛」，周玉蔻的個性大家都很清楚，但過程中，誰都不讓誰。

針對游錫堃被問到「會不會辭立委」，吳認為，這是游到每個訪談都被問的，今天居然表現的這麼失格，讓人傻眼，難道是因為民眾黨有立委表態副院長不支持蔡其昌，讓游內心慌張；又或是聽到自己正國會晚輩「王義川」覺得很敏感？

吳靜怡分析，跳脫政黨來說，國民黨準立委韓國瑜、傅崐萁感覺雖然不會讓人覺得很高尚，但一個輔選是拼了命的賣力、一個出錢援助很多立委，「游錫堃先生呢？上親綠媒體跟主持人大鬧脾氣，即便他跟柯文哲感情不錯，又有機會跟民眾黨合作，但這個樣子就於現任立法院院長的職位來看，相當沒有智慧。」