花蓮92歲阿嬤黃梅竹將畢生積蓄，全捐給消防局購入造價470萬元高階多功能生理監視器，消防局代理局長吳兆遠表示，捐贈典禮上阿嬤並未出席，相當低調，據他了解，阿嬤自己省吃儉用，卻大方將存了一輩子的積蓄全數捐出，消防局對這位老人家心存感恩的心。

消防局緊急救護科長林武正說，去年10月接到黃梅竹阿嬤的女兒來電，表示母親有一筆積蓄，想要捐給消防局添購救災救難利器。經過討論，用這筆錢購入5組造價470萬元的生理監視器，近日舉辦捐贈儀式，由消防局代理局長吳兆遠代表受贈，黃梅竹因行動不便，人在養護中心休養，且和女兒個性都謙和低調，並未出席，林武正曾前往養護中心探視，當面表達謝意。

林武正說，黃梅竹阿嬤從小接受日本教育，精通日語、客語和國台語，她的信仰虔誠，20歲起就陪著天主教田埔教堂的神父四處下鄉宣教，只要部落或鄉村鄰里有需要就會看到她的身影。

黃梅竹在物資匱乏的年代成長，養成愛物惜物的個性，年輕時忙著照顧家庭、協助宣教，偶爾也會打零工賺錢，晚年生活寬裕許多，她仍然勤快，70歲加入家庭式環保回收的行列，不論烈日寒冬，身材嬌小的她總是牽著一台小腳踏車，四處蒐集寶特瓶、紙箱，省吃儉用將賺的每一分錢都存起來，希望有一天能回饋陪伴她、滋養她一生的社會。

吳兆遠表示，在黃阿嬤的女兒奔走下，順利促成美事，圓了阿嬤心願，消防局已將這批最先進、最科技，消防局迫切需要的急救利器，送到第一線救護人員手上，期盼消防局執勤人員能夠將此設備發揮最大效能，拯救更多生命，也對阿嬤的大愛，心存感恩。