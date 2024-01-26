民眾黨今就立法院正副院長選舉開晨會，民眾黨主席柯文哲表態希望藍綠正副院長候選人，到黨團座談溝通。國民黨秘書長黃健庭26日對此說明，內部需再討論，堅守原則，團進團出。

柯文哲今表示民眾黨已提出國會改革四項要求，不管藍綠，院長候選人肯來黨團溝通或座談會就會接待，會是閉門會議，民眾黨投票一定會團進團出，若被抓到就開除黨籍。

黃健庭今早張貼第21屆第2任中常委選舉公告。黃被問到黨中央是否建議立法院長候選人韓國瑜至民眾黨團報告爭取支持，黃表示，內部還要再討論一下，因為民眾黨的態度到底是怎麼樣，有時會聽說很多，有各種不一樣的策略，一定會內部討論，但有幾個原則，包括黨團的自主性、黨團的團結、團進團出，相信都會堅守。

至於上次中常委選舉過程中出現換票聯盟或請客吃飯情形，這次是否會嚴格查處。黃健庭表示，關於中常委選舉，黨內有非常嚴格的規範，包括上次的選舉，也都嚴厲針對任何可能違反規定的行為進行調查，如果有屬實，一定會嚴格來處分。這次也會把辦法重新再通知所有的中央委員，希望參選人可以遵守，讓中常委的選舉可以有好的風氣，能夠順利產生符合大家期待的中常委。