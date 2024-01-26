新北市刑大偵辦「ACE王牌交易所」勾結詐團洗錢，拘提知名律師王晨桓等人，王晨桓已被收押禁見，但警方因將大量搜索照片PO在官方網站，引發律師界質疑，台北律師公會26日發出聲明批評警方辦案方式，已違反偵查不公開原則，並非妥適。

台北律師公會表示，本案相關人等是否涉案及涉案情節，尊重偵查機關職權及後續司法機關判斷，但應勿枉勿縱，依法辦理。

然而，新北市刑大1月24日對涉案人住所執行搜索、扣押行動過程照片及影片，竟大量曝光於新北市刑大官方臉書專頁，本該嚴守偵查不公開原則的警察機關竟成為偵查資料外洩者。

依據臉書粉絲專頁「新北刑大」1月24日下午4時29分貼文「＃新北警第二波掃蕩虛擬幣吸金詐騙集團 再扣2.5億元」，並附上搜索現場及扣押物照片共10張，更於該貼文留言處上傳7個影片，內容包含進入搜索現場、執行搜索、拘提人犯、搬運扣押物等等

律師公會認為，新北市刑大在網路平台上擅自公布搜索相關人等住所過程影片、照片，不僅未遵循偵查不公開原則，亦未重視本案相關人等之基本權利，可能致後續相關人等受公平審判權利未受妥善保障。

律師公會強調，本案偵辦過程已逾越「維護社會治安，而需適度公開資訊」必要性，警察機關此舉無異滿足大眾獵奇心態，對我國法治進展不但無益，更有斲傷之虞。警方此舉，顯不足取。