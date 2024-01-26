去年2月27日至4月7日台灣西海岸突出現多具不明浮屍，監察院調查發現為越南籍偷渡客於疫情期間集資購船，經人蛇仲介協助自中國大陸福建沿海自駕直航偷渡來台，卻不幸遭遇海難。監察院調查指出，近五年查獲偷渡外來人口高達1128人，又以越南籍為大宗，海巡署、移民署、警政署等執法機關未能有效防制偷渡，將成人口販運黑數及治安隱憂，請行政院正視移工政策失衡衍生之偷渡問題。

監察委員葉大華、浦忠成指出，案發時海巡署於接獲越南籍人士偷渡情資後，成立專案進行搜救；法務部同時指示高檢署召集相關機關成立「岸際浮屍聯繫平台」，指定台南地檢署負責偵辦。浮屍確認身分者計23人，其中10名為越南籍人士，死因均為溺斃，無他殺之嫌，其他13具大體為本國籍，經判定為輕生或意外落水死亡，另有4名偷渡客行蹤不明，已由台南地檢署發布通緝。

調查發現，該起悲劇係因14名越南籍人士於去年2月18日集資自行駕船偷渡來台，因氣候不佳導致船隻翻覆罹難，查無我國人民涉嫌接應、安排偷渡或人口販運等情事。 惟人蛇集團在疫情期間為規避查緝，除了將偷渡客夾藏在漁船暗艙偷渡來台，另又發展出由偷渡客購船自中國福建沿海，自駕直航搶灘登陸之「自助式偷渡」模式 。

調查指出，相較於近5年來海巡署破獲7件海上偷渡案件，查獲偷渡人數195人，同一期間在我國境內查獲的偷渡外來人口高達1128人，足見偷渡集團突破我國海域及岸際巡防，成功入境的情形相對嚴重。

調查報告指出，防制偷渡案件涉及跨機關權責，惟其中近海及岸際巡防形塑之「三道監偵幕」，監察院調查發現於人員配置及裝備補給皆有不足，影響查緝偷渡之成效。此 海巡署自2020年迄2023年2月浮屍案發生前，未就查緝海上偷渡案件提報行政院「查緝走私偷渡聯繫會報」強化橫向連繫，而各查緝機關對於海洋委員會有關建立情資連繫平台之建議，以有違偵查不公開原則為由加以反對，顯然忽視人蛇集團源源不斷偷渡大批越南籍人士來台，及結合在台的越南社群團體，形成跨國分工網絡等犯罪模式，未來恐發展為人口販運路線或形成國安顧慮。

針對海巡署、移民署、警政署等執法機關未能有效防制偷渡，查緝績效不彰，監院促請行政院強化各機關橫向聯繫 ，積極向上溯源，並充實相關偵蒐人力及裝備，以壓制人蛇集團氣焰。

調查報告另指出，本件海上浮屍案之14名越南籍偷渡人士，經移民署查核發現， 其中13人分別有逾期停留、非法工作及失聯移工等紀錄，7人有偷渡來台紀錄，可見越南偷渡者多為曾在台工作之失聯移工 。探究其等何以鋌而走險，再度偷渡來台的背後原因，除了 為償還積欠之債務及親人團聚、維繫感情關係等議題外，其根本原因涉及我國勞動市場供需不平衡等諸多因素。惟近年來勞動部與海巡署、移民署對於如何減少偷渡誘因，基於各自立場，意見分歧，並無共識。

監察院認為， 越南籍人士偷渡猖獗是我國移工政策失衡所衍生的現象之一 ，而歸納移工逃跑打黑工的原因，監察院相關通案性調查指出，不外乎高額仲介費用的債務拘束、合法工作的薪資待遇低、勞動條件不友善、產業缺工導致黑工薪資水漲船高等複雜的因素。加以移民署人力嚴重不足，導致其查緝能量不佳，形成失聯移工「邊抓邊跑」、「越抓越多」的情形 。查緝機關亦指出，台灣特定產業缺工情形嚴重，且來源國有限，間接形成高風險的偷渡案件。 行政院允應正視移工政策失衡衍生之偷渡問題，速謀改善之道。

監委另指出， 越南籍偷渡人口居高不下，與在台越南社群具團結排外特性且已形成相當規模，並發展出地下匯兌及仲介等協力網絡等因素有關。 警政署雖澄清目前外籍移工在台犯罪活動均為個別零星犯罪，尚未發現發展為犯罪組織或集結串聯國內幫派從事不法活動等情，但不能排除潛藏的色情媒介、地下仲介及人口販運等問題。

詢據諮詢專家學者亦指出： 政府應重視偷渡人口與潛藏之色情、地下仲介及人口販運的整體關連性，偷渡者入境後，犯罪集團基於勞務剝削或性剝削等目的，透過犯罪網絡媒介黑工或性交易，形成治安隱憂及人口販運問題。移工在台人數已高達近75萬、失聯移工人數已達8.5萬，移民署執法人力仍未隨移工引進人數同比例增加，執法人力疲於奔命查處失聯移工，嚴重排擠對於外來人口之人流及安全管理職務，行政院實應及早因應移民署人力不足的困境，速謀改善之道。

監察委員表示， 近5年來海巡署破獲7件漁船載運偷渡犯案 ，除現場逮捕之船長及船員外，並向上溯源緝獲幕後策劃者及犯罪集團成員。但法院對於人蛇集團的判決多介於有期徒刑4至8個月，且漁政主管機關知悉漁船涉及偷渡，在刑事偵查期間，受偵查不公開之限制，難以取得相關事證進行調查裁處雖非無據， 惟均待法院一審判決始進行裁罰，自查獲漁船偷渡犯行到裁處漁政處分，往往長達1、2年，人蛇集團又利用此空窗期間繼續作案，難有嚇阻作用。

本案調查期間，入出國及移民法已修法加重人蛇集團及偷渡者刑責，法務部宜強化訴追意圖營利及首謀之人蛇集團成員；海巡署及漁業署亦應加強橫向連繫 ，儘速在檢察官起訴後裁處相關漁政處分，漁業署宜審酌海巡署所提建議，提升裁罰速度並加重裁罰額度，從速扣船、扣照及加長扣船、扣照期間，並落實相關驗船作為，杜絕船隻改造密窩、密艙 ，以收嚇阻偷渡之效。

調查報告指出，越南移工對我國法令遵守程度不足、失聯比率過高、偷渡情形泛濫等情，本應由越南政府負起責任，但該國政府對於跨國執法合作及情資交流的態度消極，無異漠視其人民之權益。目前僅由海巡署、移民署單獨與越南海防部門或入出境管理局對口協調遏阻非法偷渡，屢遭困難且難有進展。查緝機關建議將防制偷渡提升為與越南勞政單位談判的重要議題，採包裹式國對國的談判策略。行政院允宜審慎研議如何透過政府整體力量，促使越方正視並共同謀求具體改善之道。